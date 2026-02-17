(Entrevista en LA DORREGO) Los de Fierro ultiman detalles para una nueva edición de la gran fiesta en El Perdido

La localidad de El Perdido se prepara para vivir una nueva edición de su tradicional fiesta, organizada por la Agrupación Gaucha Los de Fierro, con una nutrida agenda de actividades que combinará tradición, música y destrezas criollas.

Carlos Peciña, integrante de la entidad, anticipó todos los detalles en LA DORREGO.

El puntapié inicial será el sábado 28 de febrero con la cabalgata que saldrá desde nuestra ciudad de las 14 y arribará a la ex estación de ferrocarril guisasolense entre las 18,30 y las 19. Este año, la cabalgata llevará el nombre de Carlos Molina, histórico integrante de la agrupación, en reconocimiento a su trayectoria y compromiso con la institución. La bienvenida estará a cargo de Santiago Ayzaguerre y se realizará el tradicional desfile.

Por la noche, la celebración continuará con la velada folclórica en el salón del Club Progreso, elegido para garantizar mayor comodidad ante la imprevisibilidad del clima. Actuarán Chango Paz y sus músicos, la Asistencia Municipal de El Perdido y el grupo Lazo de Amistad. Como número destacado se presentará Claudio Daniel Toro, integrante de la reconocida familia artística Toro. El cierre estará a cargo de la banda de cumbia Queso y Dulce, que animará el baile familiar.

Habrá servicio de cantina con asado y empanadas, sello característico de la agrupación. Las entradas anticipadas para la velada tendrán un valor de 12 mil pesos y en puerta costarán 15 mil. Podrán adquirirse a través de miembros de comisión, incluso mediante transferencia.

La jineteada se realizará el domingo 8 de marzo en el campo de doma ubicado a la altura del kilómetro 577 de la Ruta Nacional 3, a solo tres kilómetros del pueblo. Este año se concentrará en una sola jornada, debido al contexto económico y los altos costos organizativos. Se repartirán seis millones de pesos en premios en las categorías crina, gurupa, y basto y encimera. La entrada general tendrá un valor de 30 mil pesos.

Desde la organización destacaron el esfuerzo que implica cumplir con todos los requisitos y servicios exigidos —ambulancia, seguros y seguridad— y agradecieron el acompañamiento constante del público, fundamental para sostener esta fiesta tradicional que cada año convoca a vecinos y visitantes de toda la región.

