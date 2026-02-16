Detuvieron en Monte Hermoso a los principales imputados por el robo a dos inmobiliarias de Santa Rosa

La Policía de La Pampa informó que, en el marco de una investigación judicial por robo y hurto calificados que tuvo como damnificadas a las inmobiliarias Ascheri y Bonjour, se realizaron allanamientos en Monte Hermoso, donde fueron detenidos los principales imputados y otras dos personas vinculadas a la causa.

Según publicó El Diario de La Pampa, tras tareas investigativas se determinó la posible ubicación de los autores en nuestro balneario vecino. Personal de la Brigada de Investigaciones de la UR-I y de la Seccional Primera de Santa Rosa se trasladó al lugar y, con colaboración de la Jefatura Comunal de Monte Hermoso, concretó un allanamiento con resultado positivo.

En ese procedimiento se secuestró dinero en efectivo, tres teléfonos celulares, una computadora portátil, además de indumentaria y accesorios que serían de interés para la investigación.

En paralelo, los investigadores localizaron y secuestraron un Volkswagen Bora que estaría involucrado en los hechos. El vehículo fue hallado en un taller de la zona, junto con documentación y otro automóvil Volkswagen Golf que, según se informó, habría sido utilizado en la comisión de los delitos. (16-02-26).