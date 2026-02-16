Policiales

Cuatro personas hospitalizadas por un accidente en la Ruta 3

Cuatro personas hospitalizadas fue el saldo del vuelco de un auto en el kilómetro 589 de la Ruta 3, en sentido Tres Arroyos–Bahía Blanca.

Ninguno presentaría riesgo de vida.

Fuentes oficiales confirmaron que el auto es un Volkswagen Gol Power, conducido por Sergio Cisnero, de 35 años, domiciliado en Bahía Blanca. Viajaba acompañado por dos mujeres y un menor de edad, también bahienses.

Personal de Bomberos local realizó la extracción de los ocupantes, mientras que una ambulancia los trasladó al Hospital Municipal María Eva Perón de nuestra ciudad. (16-02-26).

