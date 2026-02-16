La Región

Portal de Oriente asegura que Raúl Bonini dejará de ser el subdelegado de Marisol

La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
Fotos La 100 de Oriente

“Sabemos, por fuentes muy confiables, que Raúl Bonini dejará su cargo de común acuerdo con el intendente (Juan Chalde)”, informó en las últimas horas La 100 de Oriente.

“Se trata de una decisión personal que venía madurando desde hace tiempo y que finalmente se hará efectiva el último día de febrero”, agregó el medio.

“En su reemplazo, a partir del 1° de marzo, asumirá Silvio Traverso, oriundo de Oriente y conocedor de la villa balnearia, ya que desde muy pequeño veranea allí en la vivienda familiar”, completó. (16-02-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Kapanga cerrará este lunes los carnavales en Monte Hermoso

Fue convalidado el permiso de uso de un inmueble para la Policía en Marisol

Se realizará este sábado la Fiesta Provincial del Río Quequén Salado

Un repaso random por nuestro archivo / 16 de marzo de 2011: habilitaban las refacciones en la estación ferroviaria de San Román

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior