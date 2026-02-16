Portal de Oriente asegura que Raúl Bonini dejará de ser el subdelegado de Marisol

“Sabemos, por fuentes muy confiables, que Raúl Bonini dejará su cargo de común acuerdo con el intendente (Juan Chalde)”, informó en las últimas horas La 100 de Oriente.

“Se trata de una decisión personal que venía madurando desde hace tiempo y que finalmente se hará efectiva el último día de febrero”, agregó el medio.

“En su reemplazo, a partir del 1° de marzo, asumirá Silvio Traverso, oriundo de Oriente y conocedor de la villa balnearia, ya que desde muy pequeño veranea allí en la vivienda familiar”, completó. (16-02-26).