Monte Hermoso: dos hombres aprehendidos por daños y robo

La policía de Monte Hermoso intervino esta madrugada en dos hechos delictivos que terminaron con el arresto de un turista bahiense y un residente extranjero.

Alrededor de las 4, un llamado al sistema de emergencias 911 alertó sobre un disturbio en una vivienda ubicada en la calle Patagonia al 100. Al llegar al lugar, el personal policial constató que cuatro turistas que alquilaban la propiedad se encontraron con una situación insólita: un hombre estaba acostado bloqueando la puerta de ingreso.

Al solicitarle que se moviera, el sujeto —identificado como Cristian Roberto Suárez (51), oriundo de Bahía Blanca— reaccionó de forma agresiva. Si bien los inquilinos lograron entrar a la casa, Suarez comenzó a patear la puerta hasta romperla e ingresó por la fuerza, siendo expulsado inmediatamente por uno de los moradores.

Suárez fue aprehendido por el delito de “Daño” y quedó alojado en la dependencia policial a disposición de la UFIJ N° 15 de Bahía Blanca.

Apenas media hora después, a las 4.30, el Centro de Monitoreo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana detectó, a través de las cámaras de vigilancia, a un hombre sustrayendo materiales de construcción de la Escuela Secundaria N° 2, ubicada en la intersección de las calles Río Juramento y Río Salado.

Personal de Guardia Urbana y efectivos policiales se desplazaron al lugar, donde hallaron dos bolsas de cemento de 25 kilogramos ocultas dentro de una bolsa de residuos negra, a unos 40 metros del establecimiento educativo.

El autor del hecho fue identificado como Hugo Daniel González (33), de nacionalidad paraguaya y con domicilio en la vecina localidad balnearia. Además de la causa por “Hurto”, la policía solicitó un informe a Migraciones para verificar su estatus legal en el país. En este caso, también interviene la UFIJ N° 15. (Fuente La Nueva.). (17-02-26).