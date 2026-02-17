La Región

“Tomé esta decisión pensando en la comunidad”

Traverso, Chalde y Bonini.

Tal como adelantó LA DORREGO, Marisol tendrá un nuevo subdelegado a partir del 1 de marzo próximo. Silvio Traverso, definido por el propio Departamento Ejecutivo como “gran conocedor de la villa balnearia”, asumirá el cargo en reemplazo de Raúl “Rulo” Bonini, quien se venía desempeñando en la función desde la administración del intendente Raúl Reyes.

“Traverso, oriundo de Oriente, con profundo arraigo en la comunidad de Marisol y amplio conocimiento de las necesidades y características de la subdelegación, manifestó su alegría y el sentido de enorme responsabilidad que implica el cargo que ha aceptado”, destacó el municipio.

“He tomado esta decisión pensando en la comunidad y en la delegación, con el compromiso de trabajar por el bienestar de todos los vecinos”, expresó el futuro subdelegado.

El gobierno municipal sostuvo que, “entre los focos de gestión que priorizará Traverso, se encuentran el fortalecimiento de los vínculos con la comunidad, la atención de las demandas vecinales y el desarrollo integral de la villa balnearia, aprovechando su conocimiento territorial y su experiencia en la zona”.

El intendente Juan Carlos Chalde agradeció profundamente el servicio prestado por Raúl “Rulo” Bonini durante todos estos años de gestión. Le reconoció su “dedicación y compromiso con la comunidad de Marisol”, le deseó lo mejor al nuevo subdelegado y le indicó que siempre tenga como objetivo el bien de la comunidad.

Por su parte, Bonini agradeció a todo el municipio por el apoyo brindado para poder ir solucionando cada cuestión que Marisol presentaba, y destacó la humanidad y la comprensión de cada empleado y cada vecino durante su gestión. (17-02-26).

