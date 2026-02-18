Un repaso random por nuestro archivo / 23-07-10: terminaban el piso flotante del polideportivo

Así lo informó textualmente LA DORREGO el 23 de julio de 2010:

En los próximos días se realizará la inauguración del piso flotante del polideportivo municipal de esta ciudad, que fue instalado recientemente y abre la posibilidad de que se sumen nuevas disciplinas deportivas al lugar.

Con un costo de 309.808,40, la obra se realizó a través de la licitación privada 07/09 y estuvo a cargo de la Empresa Infraestructura Deportiva S.A “Superliga”. Los trabajos incluyeron mano de obra, materiales y colocación del piso de madera flexible en una superficie de 1.384 metros cuadrados.

El arquitecto Eduardo Castrillo, director de Obras Públicas del municipio, explicó que la obra del piso definitivo se inició con la compactación del terreno natural, construcción de contrapiso y carpeta de cemento de nivelación.

“Sobre esta superficie se colocó una cubierta de nylon de 200 micrones para luego iniciar la obra del piso flotante propiamente dicho. El mismo está compuesto por una doble estructura en listones de madera de pino Paraná cepillado y las tablas del piso con madera de guatambú en 1” (una pulgada)”, agregó.

Dijo que las tareas de terminación incluyeron el lijado de la superficie en varias oportunidades, pulido de la madera y el plastificado de terminación. Por último, se realizó la demarcación propia de los diferentes campos de juego respetando colores distintivos y medidas reglamentarias para los mismos.

Las actividades

En el polideportivo municipal, a través del área Deportes, se llevan a cabo diferentes actividades, como voley, handball, gimnasia aeróbica, gimnasia adultos y tercera edad, boxeo, yoga, atletismo y rugby.

La colocación del piso flotante permite mejorar el desarrollo de dichas disciplinas, y también brinda posibilidad de sumar básquet. También brinda la oportunidad de albergar eventos deportivos de gran relevancia.

En los más de 1.300 metros cubiertos del piso flotante, se han ubicado varias canchas: una principal de handball, básquet y voley, tres canchas alternativas de voley, una de básquet y una de handball. De esta manera, se pueden realizar dos actividades simultáneas.

Cabe destacar que el municipio cede sus horas libres a las diferentes instituciones educativas para el desarrollo de las clases de educación física.

“Esta relevante obra da la oportunidad a los dorreguenses de poder brindar un espacio físico importante para la práctica deportiva, como es en el caso de los Juegos Buenos Aires 2010, en el que nuestra ciudad será sede de la instancia regional e interregional de handball y voley”, dijo el profesor Marcelo Zaragoza, jefe de Deportes comunal. (18-02-26).