Monte Hermoso: pondrán en marcha la nueva Escuela Agraria

El intendente de Monte Hermoso Hernán Arranz junto a autoridades educativas provinciales, regionales y locales, confirmó que el 2 de marzo se iniciará el ciclo lectivo en la nueva Escuela de Educación Secundaria Agraria N° 1 en Sauce Grande.

Se trata de una institución educativa pionera en la región que ofrecerá la especialización en Pesca y Acuicultura.

Esta orientación técnico profesional es la segunda de su tipo dictada en toda la provincia de Buenos Aires, junto al anexo que funciona en la localidad de Mar Chiquita. De esta manera el balneario suma su quinta escuela de educación secundaria con oferta de orientaciones como Ciencias Sociales, Arte, Ciencias Naturales, Economía y Administración, Educación Física, Turismo en bachilleratos y las modalidades técnico profesional que incluyen: Maestro Mayor de Obras, Energías Renovables, Programación.

Detallaron que la EESA N° 1 apuntará a la formación técnica integral en áreas clave para la región: actividades náuticas, producción de alimentos de origen acuático, gestión ambiental y turismo sustentable.

“Estamos muy contentos de agregar una escuela más a Monte Hermoso”, enfatizó esta mañana en diálogo con Radio Altos de Bahía Blanca el intendente Hernán Arranz.

Indicó que actualmente hay 12 estudiantes inscriptos y que las autoridades educativas estiman que la matricula durante 2026 rondará entre 15 y 16 alumnos.

Mientras gestiona la Municipalidad ante el gobierno provincial un edifico para la nueva institución, las clases se dictarán en la delegación de Sauce y en Escuela 3.

“Con el paso del tiempo vamos a estar recurriendo al Ministerio de Educación para que la escuela tenga su propia sede; está la construcción del centro integrador comunitario y tenemos que trabajar con la Provincia para seguirlo y darle prioridad a la primera parte de lo que sería el edificio de la escuela”, señaló.

El jefe comunal confirmó que ya está definido el diseño curricular, designadas las autoridades y los profesores.

“Ha generado expectativa en Monte Hermoso y también en ciudades aledañas como Coronel Dorrego y Tres Arroyos; están todos preguntando. Que los chicos tengan modalidad de pesca es importantísimo para conocer el recurso, las artes de la pesca, conocer lo que es la comercialización de la pesca, la acuicultura, los criaderos”, destacó.

Adelantó que en breve se inaugurará la planta pesquera, proyecto que viene desarrollándose en los últimos 15 años, y que tiene como objetivo darle valor agregado al producto pesquero del balneario. Recalcó que se busca que ese valor agregado se lo dé el pescador montehermoseño, evitando los intermediarios.

Actualmente, indicó, que se encuentran en la fase de definir el tratamiento de los líquidos que se generan durante la producción: “Ese desperdicio tiene que estar regulado y para esa regulación necesita una obra importantísima, estamos gestionando el dinero”. (Frente a Cano). (18-02-26).