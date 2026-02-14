“Ningún chico sin zapatillas”: Dorreguenses Unidos lanza una colecta de calzado escolar

Con la vuelta a clases a la vuelta de la esquina, la Asociación Civil “Dorreguenses Unidos” ha puesto en marcha una nueva campaña solidaria bajo el lema “Ayudanos a que ningún niño empiece las clases sin calzado”. El objetivo es recolectar zapatos y zapatillas para asegurar que todos los alumnos de la comunidad cuenten con el equipamiento básico para iniciar el ciclo lectivo.

La organización apela a la generosidad de los vecinos para donar calzado escolar en buen estado. “Sabemos que el inicio de clases representa un gasto importante para muchas familias y queremos ser ese puente que facilite que todos los chicos estén en el aula con lo necesario”, señalaron desde la asociación.

¿Cómo colaborar?

Quienes deseen sumarse a la iniciativa pueden acercar sus donaciones a la sede ubicada en la esquina de Siria y Echeverría. Se han dispuesto dos turnos para facilitar la recepción:

Miércoles: de 9 a 11,30

Jueves: de 17 a 19. (14-02-26).