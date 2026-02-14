Se realizará este sábado la Fiesta Provincial del Río Quequén Salado

La sexta edición de la Fiesta Provincial del Río Quequén Salado se celebrará este sábado 14 de febrero, en el Paraje Puente Viejo, ubicado en la localidad de Oriente.

A las 16, se llevará a cabo una visita guiada por Carlos Keller, de la Cooperativa de Turismo Aventura Río Mulpunleufu, para explorar y conocer el paisaje que caracteriza la región. A continuación, habrá un show infantil a cargo de Humberto Porras, para luego dar paso a una jornada musical que incluirá a “Beatles en Vivo”, quienes interpretarán los grandes clásicos internacionales de la banda británica.

La música continuará con “Artífices”, una banda con lo mejor del rock nacional, y “La Entramada”, que ofrecerá un repertorio de folklore argentino. El cierre estará a cargo de “Bomba Cumbia” y DJ Lea Roth, que animarán la noche con cumbia y música de baile.

El evento también contará con un patio de comidas organizado por instituciones locales de Oriente, quienes ofrecerán productos caseros. Además, se presentará un paseo de artesanos y emprendedores, con una variedad de productos locales. Los Bomberos Voluntarios de Oriente estarán a cargo de la seguridad en el estacionamiento, garantizando el orden y la tranquilidad para todos los asistentes.

La Fiesta del Río Quequén Salado es un evento libre y gratuito. (14-02-26).