Un repaso random por nuestro archivo / 16 de marzo de 2011: habilitaban las refacciones en la estación ferroviaria de San Román

Así lo informó textualmente LA DORREGO el 16 de marzo de 2011:

►Se habilitaron ayer las refacciones -que comenzaron el año pasado- en la ex Estación del Ferrocarril en San Román y en el acto de inauguración el intendente Fabián Zorzano destacó la importancia de la revalorización del centenario edificio.

►”Tengo una inmensa alegría y una satisfacción enorme de estar viviendo el momento de cumplir el sueño de muchos que pedían por la recuperación de este espacio. Cuando lo solicitaban en el comienzo de mi gestión, noté en los vecinos el sentimiento de desolación por el descuido y el saqueo permanente que sufría el lugar dada la importancia que tiene para sus pobladores”, manifestó el jefe comunal.

►También dirigieron la palabra las vecinas Graciela Piñeiro -“estoy siempre presente y nunca me desprendí de la población”- y Olga Callejas de Tiradani -que leyó una emotivísima carta escrita hace un tiempo-, ambas hijas de ex Jefes de estación, quienes recordaron sus días en que vivieron en el lugar.

►Se realizó además un homenaje poético musical a la mujer a cargo de vecinas de Coronel Dorrego.

►En tanto, las entidades de bien público de San Román distinguieron a Elena García Martínez, quien estuviera a cargo de la Sala de Primeros Auxilios Lotario González, como mujer destacada del año; atendiendo a ello, Zorzano le entregó el correspondiente certificado. (14-02-26).