Adquieren un nuevo camión compactador de residuos para Marisol

El intendente Juan Chalde, el secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Ramiro Zarzoso y el director de Servicios, Aldo Mazzarini, recibieron en la mañana de este viernes un moderno camión compactador de residuos que cumplirá funciones en Marisol.

“De esta manera, la comuna incorpora un relevante equipamiento cumpliendo con una premisa establecida en el plan de gobierno cual es de mantener en óptimo funcionamiento el servicio de limpieza de la vía pública, en este caso concreto la recolección de residuos”, precisó el Ejecutivo en un comunicado.

“La inversión fue de alrededor de 90 millones de pesos, que se suman a otras adquisiciones y obras que se han realizado en la villa balnearia dorreguense”, completó. (13-02-26).