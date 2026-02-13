La Región

Adquieren un nuevo camión compactador de residuos para Marisol

La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto

El intendente Juan Chalde, el secretario de Ambiente, Obras y Servicios Públicos, Ramiro Zarzoso y el director de Servicios, Aldo Mazzarini, recibieron en la mañana de este viernes un moderno camión compactador de residuos que cumplirá funciones en Marisol.

“De esta manera, la comuna incorpora un relevante equipamiento cumpliendo con una premisa establecida en el plan de gobierno cual es de mantener en óptimo funcionamiento el servicio de limpieza de la vía pública, en este caso concreto la recolección de residuos”, precisó el Ejecutivo en un comunicado.

“La inversión fue de alrededor de 90 millones de pesos, que se suman a otras adquisiciones y obras que se han realizado en la villa balnearia dorreguense”, completó. (13-02-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Monte Hermoso / Hasta $1.500.000 de multa por uso indebido de agua: ya hubo más de 450 advertencias

Perdió una billetera con mil dólares y se la devolvieron

Marisol vivirá este sábado su primera noche de astroturismo en el mirador del Quequén Salado

“Una cola de tornado”: Chalde se refirió a la tormenta en El Perdido

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior