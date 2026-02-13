El Hospital Municipal recibió un agitador de hemoterapia elaborado por alumnos de la Escuela Técnica

Hoy viernes 13, en la Escuela de Educación Técnica N°1, se concretó la entrega de un agitador destinado al servicio de hemoterapia del Hospital Municipal María Eva Duarte de Perón de nuestra ciudad de Coronel Dorrego, un equipamiento fundamental para el correcto funcionamiento del área.

El dispositivo fue diseñado y construido por alumnos de 7° año, orientación Electrónica, como parte de la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante su formación.

Participaron de la entrega el director del hospital, Julián del Valle; la directora del establiecimiento educativo, profesora Lorena Suárez, y Paulina Alonso, médica especialista en hemoterapia, junto a docentes y estudiantes que formaron parte del proyecto.

“El agitador es un elemento esencial para la correcta conservación y manejo de componentes sanguíneos”, destacó el Ejecutivo. (13-02-26).