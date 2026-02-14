Fue convalidado el permiso de uso de un inmueble para la Policía en Marisol

El Concejo Deliberante convalidó el permiso de uso precario suscripto entre la Municipalidad de Coronel Dorrego y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, mediante el cual se cede el uso de un inmueble ubicado en el balneario Marisol para el funcionamiento del departamento policial de la villa.

El inmueble, identificado catastralmente como Circunscripción XIII, Parcela 804 AR, Partida N.º 38911, será destinado a tareas vinculadas a la seguridad y la prevención del delito en el ámbito urbano, según la ordenanza.

La iniciativa tiene como objetivo fortalecer la presencia policial en la localidad y contribuir al mantenimiento de la seguridad, en el marco de lo establecido por la Ley Orgánica Municipal, que requiere la intervención del Concejo Deliberante para este tipo de autorizaciones. (14-02-26).