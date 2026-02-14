Resultados del torneo de newcom playero + 50

Con la organización de la Dirección de Deportes, se realizó en el vivero municipal el torneo newcom playero + 50, que reunió 6 equipos.

La competencia tuvo como ganadores a Polo Yrigoyen, Ivonne González, Laura Corral y Silvana Checovich. El segundo lugar fue para Angie Villareal, Marta Farina, Enrique Paez y Fernando Solari, mientras que el tercer puesto quedó en manos de Celia Rebolini, Analía Jáuregui, Marcelo Zaragoza y Marcelo Di Croce. (14-02-26).