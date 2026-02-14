(Entrevista en LA DORREGO) “No terminé de caer, no lo puedo creer”

Leandro Gago, pescador de 32 años oriundo de Tres Arroyos, se convirtió en el gran ganador del concurso Las 24 Horas de la Corvina Negra, uno de los certámenes de pesca de aguas abiertas más importantes de Sudamérica, que reunió a más de cinco mil inscriptos. Horas después del certamen, todavía sorprendido por el resultado, Gago confesó: “No terminé de caer nunca, no lo puedo creer”.

Con más de una década de participación en este concurso y sin haber obtenido premios importantes hasta ahora, Leandro aseguró a LA DORREGO que el triunfo fue tan inesperado como soñado. “Meter una corvina, aunque sea en el puesto 50, ya es un logro. Salir primero es una locura”, admitió. Dijo que, más allá de la experiencia y la perseverancia, el factor determinante fue la fortuna: “El noventa por ciento es suerte. Podés hacer todo bien, pero la suerte tiene que estar de tu lado”.

La captura decisiva se produjo en la zona de La Zaranda, cerca del faro, un sector que venía dando buenos resultados según los comentarios previos al certamen. La picada ocurrió alrededor de la medianoche y la pelea con la pieza fue larga y tensa. “Se me quedó enroscada en una piedra y recién a la una y media la pude sacar. Fue agónica la espera”, relató. Aun así, no festejó hasta el final: “Hasta tres menos cinco puede entrar otra corvina y cambiar todo”.

Durante más de quince horas convivió con la ansiedad y el cansancio físico, acompañado por su novia y amigos que se acercaron a hacerle el aguante. “Las últimas horas no pasaban más”, recordó. Pese al desgaste, siguió pescando hasta que el cuerpo no dio más.

Gago pesca desde chico, aprendió con su padre y amigos, y participa de concursos desde 2008. Utilizó carnada permitida —langostino y lombriz— y aseguró que no hay fórmulas mágicas: “No hay secretos. Te tenía que dar y se dio”.

El premio mayor fue una camioneta Toyota 4×4, cuya entrega se concretará en los próximos días. Sin embargo, el ganador relativizó lo material: “Lo que más importa es el concurso en sí”. De cara al futuro, adelantó que seguirá compitiendo: “Hay que seguir yendo, no perder la costumbre”.

Escuchá la nota:

14-02-26