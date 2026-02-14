Violento choque y vuelco cerca de Pringles: cuatro heridos, entre ellos dos menores

Un grave accidente de tránsito se registró este sábado en el kilómetro 670 de la Ruta Provincial 51, a la altura del paraje Don Alfredo, en jurisdicción de Coronel Pringles. Como consecuencia del siniestro, cuatro personas resultaron heridas, entre ellas dos menores de edad.

De acuerdo a la información preliminar difundida por el portal El Orden, el automóvil circulaba en sentido Pringles–Bahía Blanca cuando, por causas que aún se tratan de establecer, el conductor perdió el control del rodado, impactó contra el lateral de un camión y terminó volcando sobre la banquina.

En el vehículo viajaban dos adultos y dos menores, quienes fueron asistidos en el lugar por personal de emergencias y posteriormente trasladados en ambulancia al Hospital Municipal de Coronel Pringles para su evaluación y atención médica.

En el operativo trabajaron de manera conjunta dotaciones de Bomberos Voluntarios de Saldungaray y de Coronel Pringles, que aseguraron la zona y colaboraron en la asistencia a las víctimas.

La Ruta 51 permanece parcialmente cortada mientras continúan las tareas de peritaje y remoción de los vehículos involucrados. Se solicita a los conductores circular con extrema precaución por el sector. (Fuente y foto El Orden). (14-02-26).