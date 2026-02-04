Deportes

Resultados del primer torneo de tenis de mesa en el polideportivo

Se realizó en el polideportivo municipal el primer torneo de tenis de mesa del año.

La actividad, organizada por la Dirección de Deportes, contó con “una gran concurrencia de participantes distribuidos en las categorías A, B y C”, destacó la comuna.

Estos fueron los resultados:

Categoría A
1° Ramiro Mor
2° Juan Bucciarelli
3° Tobías Bilbao

Categoría B
1° Pablo Marileo
2° Fernando Rodríguez
3° Omar Echegoyen

Categoría C
1° Marta Peláez
2° Lucrecia Castiñeira
3° Benjamín Marileo (04-02-26).

