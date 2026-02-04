Trágico choque cerca de Carhué: murió un menor y una niña de 2 años lucha por su vida

Un menor de 12 años falleció y una niña de 2 años se encuentra en estado delicado como consecuencia de un trágico accidente de tránsito ocurrido en las primeras horas de este miércoles sobre la Ruta Provincial Nº 60, a la altura del kilómetro 569, a unos 7 kilómetros del acceso a Carhué, en el tramo que une las localidades de Carhué y Guaminí.

El siniestro involucró a un camión Mercedes Benz con remolque, conducido por un hombre de 46 años, que circulaba desde Buenos Aires hacia la provincia de Río Negro, y un automóvil Peugeot 308, manejado por una mujer de 31 años, quien viajaba acompañada por su concubino de 40 años y sus hijos: una nena de 2 años, un nene de 12 y un joven de 19 años. La familia se trasladaba desde Bariloche hacia el Conurbano bonaerense.

Como consecuencia del violento impacto, el menor de 12 años fue trasladado de urgencia en ambulancia al Hospital San Martín de Carhué, donde falleció pese a los esfuerzos médicos. En tanto, la niña de 2 años fue derivada en estado reservado al Hospital Penna de Bahía Blanca, donde permanece internada con pronóstico delicado.

En el lugar del accidente trabajaron efectivos de la Comisaría de Carhué, Policía Científica de Carhué, Policía Vial Guaminí, Bomberos Voluntarios de Carhué y tres ambulancias del Hospital San Martín, que asistieron a las víctimas y realizaron las tareas de rigor.

El hecho fue caratulado como homicidio culposo y lesiones culposas, con intervención de la UFI Nº 3, a cargo del fiscal Dr. Fabio Arcomano, del Departamento Judicial de Trenque Lauquen. Continúan las actuaciones para determinar las causas del siniestro. (Diario de Rivera). (04-02-26).