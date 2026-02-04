La ciudad

Alerta amarillo para la tarde – noche de este miércoles en nuestra región

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

El Servicio Meteorológico Nacional ratificó el alerta amarillo por tormentas para todo el Sudoeste bonaerense para la tarde-noche de hoy miércoles.

El aviso alcanza a los distritos de Patagones, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Monte Hermoso, Villarino, Puan, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist, además del sur de Coronel Dorrego. También incluye a toda la provincia de La Pampa.

Según el organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo, y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora. Se prevén valores acumulados entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

Ante este escenario, desde el SMN se recomendó evitar salir durante el desarrollo del fenómeno; no sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros; desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en los domicilios, y cerrar y mantenerse alejados de puertas y ventanas.

También se pide asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, y no refugiarse bajo marquesinas, carteles publicitarios, árboles ni postes. (04-02-26).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

(Entrevista en LA DORREGO) Balance positivo de las colectas de sangre en 2025 y llamado a donar durante el verano

El gobierno provincial firmó convenios de leasing con Chalde y otros intendentes

El 15 de febrero se festejarán los carnavales en la ciudad

(Entrevista en LA DORREGO) Ramiro Zarzoso destacó una transición ordenada en Servicios y anunció cambios para mejorar la recolección

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2026, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior