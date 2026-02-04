Alerta amarillo para la tarde – noche de este miércoles en nuestra región

El Servicio Meteorológico Nacional ratificó el alerta amarillo por tormentas para todo el Sudoeste bonaerense para la tarde-noche de hoy miércoles.

El aviso alcanza a los distritos de Patagones, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Monte Hermoso, Villarino, Puan, Coronel Pringles, Coronel Suárez, Saavedra y Tornquist, además del sur de Coronel Dorrego. También incluye a toda la provincia de La Pampa.

Según el organismo, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo, y ráfagas intensas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora. Se prevén valores acumulados entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

Ante este escenario, desde el SMN se recomendó evitar salir durante el desarrollo del fenómeno; no sacar la basura y mantener limpios desagües y sumideros; desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en los domicilios, y cerrar y mantenerse alejados de puertas y ventanas.

También se pide asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, y no refugiarse bajo marquesinas, carteles publicitarios, árboles ni postes. (04-02-26).