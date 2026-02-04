(Entrevista en LA DORREGO) Balance positivo de las colectas de sangre en 2025 y llamado a donar durante el verano

La médica Paulina Alonso, responsable del Servicio de Hemoterapia del Hospital Municipal María Eva Duarte de Perón, realizó un balance altamente positivo del trabajo realizado durante 2025 en materia de donación de sangre. Durante el año se concretaron seis colectas, con fuerte acompañamiento de la comunidad y de las instituciones educativas, lo que permitió superar el promedio anual de 500 donantes, un número clave para garantizar tratamientos médicos en la región.

Alonso destacó por LA DORREGO especialmente el compromiso de las escuelas secundarias, docentes, alumnos y familias, que participaron activamente en la organización, difusión y hasta en la donación misma. “Salir del hospital hacia la comunidad ayuda a romper miedos y tabúes, y acerca la donación a quienes nunca se animaron”, señaló. El temor más frecuente sigue siendo a la aguja, aunque aseguró que con información y una buena experiencia, ese miedo se va venciendo.

La médica explicó que la donación de sangre es un acto voluntario y solidario, y que el eje del servicio es cuidar al donante. Antes de cada extracción se realiza una entrevista para preservar la salud de la persona y la seguridad de la sangre. El procedimiento es sencillo y rápido, dura entre cinco y diez minutos, y se realiza bajo permanente control del personal.

La sangre extraída se envía al Banco Regional de Bahía Blanca, donde se analiza y se separa en componentes (glóbulos rojos, plasma y plaquetas). En Dorrego, los componentes más utilizados son los glóbulos rojos y el plasma. Alonso remarcó que durante el verano se registra una baja importante de donantes debido a las vacaciones, lo que puede generar dificultades: “Sin donantes no hay sangre y sin sangre no hay tratamiento”.

El servicio de Hemoterapia atiende de lunes a viernes, de 7:30 a 9:30, sin necesidad de turno. Pueden donar personas de 16 a 65 años (los menores con autorización de padre, madre o tutor). No es necesario ir en ayunas, pero sí bien hidratados. Además, en el servicio se realiza el registro de donantes de médula ósea, cuyo análisis se envía al INCUCAI.

“Donar sangre es dar vida; es la única manera de ayudar, porque la sangre no se fabrica, solo la produce el cuerpo humano”, concluyó.

Finalmente, Alonso brindó recomendaciones para prevenir golpes de calor: mantenerse hidratado, evitar la exposición al sol entre las 11 y las 15 horas, consumir frutas y comidas livianas, y regular el uso del aire acondicionado.

