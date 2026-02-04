(Con audio) Aumentó la mortalidad infantil en el país: “Las cifras de 2025 van a ser peor”

La tasa de mortalidad infantil en la Argentina sufrió un aumento de 0,5 puntos. Las cifras del Ministerio de Salud de la Nación muestran que la tasa pasó de 8 a 8,5 cada 1.000 nacidos vivos entre 2023 y 2024.

El dato surge del informe de Estadísticas Vitales, publicado por la cartera de Mario Lugones, que sostiene que en 2024, primer año completo de la gestión de Javier Milei, hubo 3.513 muertes de menores de un año.

En diálogo Radio Provincia 1.270, el médico y magíster en Salud Pública, Oscar Atienza, ponderó que en este tipo de análisis “lo más importante es mantenerla lo más baja posible, porque la mayor parte de las causas de la mortalidad infantil son evitables”.

Explicó que “para el cálculo se toman chicos menores de un año y, por lo general, las muertes se deben a infecciones respiratorias o gastrointestinales, que son prevenibles en un 100%”. Al mismo tiempo, indicó que “año a año debería ir hacia abajo, porque las estrategias de promoción y prevención de la salud deberían ir mejorando”.

Asimismo, sostuvo que esto significa que “3.700 niños podrían seguir con vida y que las muertes podrían ser evitables”.

Reveló que esta estadística del año 2024 muestra que la mortalidad infantil aumentó en medio punto, al tiempo que aseguró que “las cifras de 2025 van a ser peores, porque el año que ha pasado a nivel sanitario ha sido más complejo”.

Atienza sostuvo que el problema de este aumento radica en que “la accesibilidad y la equidad al sistema de salud son un problema” y que “ya no hay campañas en los medios de comunicación, que son una información que actúa como primera consulta en prevención. Entonces, los cuadros que llegan son bastante más graves de lo que deberían. Hay varias cosas que van a tener que mejorar para revertir esta historia”, concluyó.

