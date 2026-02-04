La Región

Un repaso random por nuestro archivo / 23 de marzo de 2011: habilitaban la red de GLP en Oriente

Así lo informó textualmente LA DORREGO el 23 de marzo de 2011:

►Se completaron ayer los trabajos de habilitación de la red de distribución de gas licuado de petróleo en Oriente, que estuvieron a cargo de personal de Bagsa perteneciente a la gerencia de operaciones.
►De esta forma, entraron en servicio 24.130 metros de cañerías que proveerán del combustible a los/as vecinos/as frentistas de esa localidad.
►En febrero pasado, el ingeniero Mario de Luca, integrante de Bagsa, había anticipado que en la primera quincena de marzo se efectuará el llenado técnico de prueba y que se realizará un paredón como contrafuego, mientras se ultimaban detalles para que la comunidad disponga del servicio en el invierno 2011. (04-02-26).

