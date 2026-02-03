El gobierno provincial firmó convenios de leasing con Chalde y otros intendentes

El gobernador Axel Kicillof activó este martes una reunión con 13 intendentes bonaerenses que firmaron convenios de leasing para adquirir equipamiento pore $6.871 millones.

El encuentro se realizó en el Salón de los Acuerdos de Casa de Gobierno, con la participación del presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo, y la presidenta de Provincia Leasing, Valeria Dallera.

“Seguimos fortaleciendo una herramienta fundamental para que avancen las obras que le traen bienestar a nuestro pueblo: nuestra banca pública va a estar siempre al servicio de los municipios que necesitan acceder a mejores maquinarias y bienes de capital para darles respuestas a los y las bonaerenses”, destacó Kicillof.

¿Qué intendentes firmaron los convenios?

Firmaron los convenios de leasing los intendentes camporistas Nelson Sombra (Azul), Iván Villagrán (Carmen de Areco) y Eva Mieri (Quilmes), los kicillofistas Mauro Poletti (Ramallo), Lucas Ghi (Morón) y Ricardo Alessandro (Salto). Fabián Blanstein, interino de Las Flores – Alberto Gelené, de origen massista- pasó a integrar el gobierno bonaerense y Mariana Fassi (Cañuelas) del denominado “Grupo AFA”.

También sellaron el acuerdo el intendente del peronismo díscolo Julio Zamora (Tigre), los radicales Alejandro Armendáriz (interino de Saladillo), Juan Carlos Chalde (Coronel Dorrego) y Juan Pablo Apella (internino de General Belgrano), y la intendente PRO- libertaria Fernanda Astorino Hurtado (Capitán Sarmiento).

“Aún en un contexto muy difícil, resultado de las políticas económicas que impulsa el Gobierno nacional, desde la banca pública bonaerense asumimos el compromiso de seguir acompañando a los gobiernos locales con soluciones financieras que les permitan potenciar su gestión” sostuvo el titular del BAPRO, Juan Cuattromo.

Y recordó que : “el 71% de los bienes adquiridos mediante leasing son utilizados para realizar obra pública y brindar servicios urbanos, lo que demuestra el impacto que tiene esta herramienta en la calidad de vida de las y los bonaerenses.” destacó. (Infocielo). (03-02-26).