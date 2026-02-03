La llegada del “Flaco” Delorte a la Liga de Dorrego para jugar en Porteño fue noticia para algunos portales deportivos del país

El arribo del delantero Alejandro “Flaco” Delorte a Porteño de Saldungaray no solamente generó repercusión en nuestro medio, sino que también causó interés en algunos portales deportivos nacionales.

Por ejemplo, Bolavip tituló: “Fue el jugador más alto del fútbol argentino, sonó en Boca y fue presentado en su nuevo club a los 47 años”.

La nota se desarrolla así: “En la primera década de los 2000, el delantero de Olimpo de Bahía Blanca, Alejandro Delorte, irrumpió en el fútbol argentino no solo por sus goles, sino que también por su técnica y por convertirse en el jugador más alto de la categoría, con sus casi dos metros”.

“Lejos de las principales cámaras, a los 47 años, el ‘Flaco’ sigue despuntando el vicio al jugar en distintas ligas amateurs. Ahora, tras su paso por Sporting de Punta Alta, fue presentado como nuevo refuerzo de Porteño de Saldungaray, equipo que milita en la Liga de Coronel Dorrego.

“El oriundo de Cabildo, que pasó por más de 19 equipos a lo largo de su carrera, tendrá un nuevo desafío personal para jugar en Porteño, que ya se prepara para el inicio del año futbolístico. Esta será su primera experiencia en esta liga regional tras pasar por la Liga del Sur.

“Previo a su llegada a la Liga de Coronel Dorrego, Delorte pasó por clubes de Bahía Blanca como Sansinena, Bella Vista y Sporting de Punta Alta. Además, años atrás sufrió una lesión de ligamentos cruzados que lo marginó por un tiempo de las canchas y lo marginó de la posibilidad de jugar un Torneo Federal A.

“Durante su carrera como profesional, el ‘Flaco’ pasó por importantes equipos como Peñarol, Gimnasia de La Plata o Deportivo Táchira. En medio de esto también sonó como un posible reemplazante de Martín Palermo en Boca, pero finalmente la operación no llegó a buen puerto y se cayó esta chance.

Además, en 2024 el delantero tomó la decisión de colgar los botines, pero el llamado de dos amigos hizo que cambie su parecer y siga jugando, por lo menos por un año más, para vestir la camiseta de Pacífico de Cabildo, que militaba en la segunda división de la Liga del Sur.

Pensando en el futuro, Delorte también tiene hecho el curso de entrenador, por lo que podría dedicarse a dirigir luego de colgar los botines. “No sé si lo voy a ejercer alguna vez, pero hay que tenerlo para estar capacitado e ir aprendiendo porque hoy en día es totalmente distinto, las generaciones nuevas son muy diferentes a lo que yo mamé”, le contó en una entrevista a Bolavip”. (03-02-26).