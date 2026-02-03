España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años y adoptará otras medidas para aumentar el control de las plataformas digitales y que sus directivos tengan que asumir responsabilidades por las infracciones en sus redes.

Sánchez ha hecho este anuncio en su intervención ante el plenario de la Cumbre Mundial de Gobiernos que se celebra en Dubai y en la que participan una treintena de jefes de Estado y de Gobierno.

Para Sánchez, es necesario hacer de las plataformas digitales un espacio saludable, y por ello ha anunciado que la próxima semana su Gobierno aprobará una serie de medidas, entre ellas esa prohibición de acceso a las redes sociales a menores de 16 años.

Para ello, ha explicado que las plataformas deberán adoptar medidas de control efectivas y barreras reales que funcionen para impedir ese acceso a los menores.

Responsabilidad de las plataformas

Sánchez ya había anunciado su intención de pedir responsabilidades a los directivos de estas plataformas, y este martes ha concretado las medidas que va a poner en marcha su Gobierno.

Así, ha asegurado que, para impedir su impunidad, serán legalmente responsables de las infracciones que se cometan en las plataformas digitales de las que son responsables.

Además, se tipificará como delito la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal, y se estudiará junto a la Fiscalía las vías para investigar las posib les infracciones legales de Grok, TikTok e Instagram.

Sánchez ha anunciado igualmente la creación de un sistema de rastreo, cuantificación y trazabilidad que permita establecer lo que ha denominado “una huella de odio y polarización“.

De la misma forma, el presidente del Gobierno ha informado de que España se ha unido a cinco países europeos en la Coalición de los Dispuestos Digitales para avanzar de manera coordinada y eficaz en la aplicación de una regulación más estricta, rápida y eficaz de las plataformas sociales.

Según el presidente del Gobierno, la primera reunión de esta coalición se va a hacer efectiva en los próximos días.

Sánchez ha considerado necesarias esas medidas y ese esfuerzo conjunto debido a que las redes sociales se han convertido en “un Estado fallido, un lugar donde se ignoran las leyes, donde se toleran los delitos y donde la desinformación vale más que la verdad y la mitad de los usuarios sufren ataques de odio”.

Pornografía infantil

Como ejemplo, ha recordado que Tik Tok ha sido acusada de tolerar cuentas maliciosas que comparten materiales de pornografía infantil generados por inteligencia artificial, Instagram de espiar a millones de usuarios de Android en todo el mundo, y Facebook se ha usado para “desplegar cientos de campañas de desinformación e interferencia extranjera en elecciones nacionales y regionales”. (Página 12). (03-02-26).