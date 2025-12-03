Horacio Azzolini, DT de SUPA: “Un error arbitral terminó siendo decisivo en el desarrollo del encuentro”

Nota de Sergio Daniel Peyssé en Noticias Monte Hermoso

Con un sabor agridulce y mucha bronca. Así se despidió el SUPA de la temporada 2025 de la Liga de fútbol de Coronel Dorrego, después de perder los dos cotejos de la serie final de la Liguilla frente a Atlético Monte Hermoso, que alzó su decimoséptimo título a nivel oficial.

En el cotejo de ayer, el conjunto del puerto whitense ganaba 1-0, pero un grosero error arbitral del asistente Santino Díaz, habilitando a Matías Martin cuando estaba un metro o más en posición adelantada, le permitió al albirrojo montehermoseño empatar y ponerse en juego mientras su rival entraba en un nerviosismo generalizado y se “iba” del partido.

“Eso fue lo que sucedió, un error arbitral terminó siendo decisivo en el desarrollo del encuentro. El equipo se alteró, perdimos el eje y sufrimos dos expulsiones; una lástima porque estábamos jugando mejor que ellos”, sostuvo, todavía con dolor y masticando impotencia, el DT del “Rosa” Horacio Azzolini.

“El error del línea nos condicionó, es cierto, pero lo tomo como un error humano y listo, que empieza y termina dentro de la cancha. No voy a matar a nadie ni quiero ir más allá de lo que sucedió, los árbitros como todos los que estamos en el ambiente del fútbol convivimos con los yerros y en cualquier momento te podés equivocar”, subrayó el “Colo”.

—Pero seguís enojado.

—Porque hasta el empate de ellos era un juego completamente controlado por nosotros, estábamos un gol arriba y veníamos manejando los tiempos y las emociones. Ayer, nuestra superioridad fue muy marcada.

—Entonces, ¿cómo definirías, futbolísticamente, el desarrollo de la serie?

—Muy pareja. La diferencia no es la que quedó reflejada en el marcador al cabo de los 180 minutos, al menos ayer fuimos más que Atlético. En el primer partido, bastante trabado, ellos se encontraron con el gol después de un error nuestro, y ahí empezaron a dominar el partido a partir de nuestra desesperación, pero con la pelota no nos establecieron diferencias.

—La campaña del SUPA fue muy buena.

—Te diría que excelente. Carlos Bilardo decía que de los segundos no se acuerda nadie, pero yo le doy mucho mérito a lo que logramos, sobre todo porque es un club en formación y la que acaba de finalizar fue su segunda participación en la Liga de Dorrego.

“Estuvimos en las dos finales de la temporada (en la de la primera rueda perdió con Porteño de Saldungaray) y fuimos el equipo que más partidos jugó en el año. Y lo hicimos con un plantel muy solidario, capacitado y predispuesto al entrenamiento y a las condiciones de trabajo. La dirigencia del SUPA estuvo siempre a nuestra disposición, no nos hizo faltar nada y digo con orgullo que el balance es sumamente positivo”.

Antes del cierre, agregó: “Dejame decir que Monte es un merecido campeón. Tal vez ayer no la pasó bien con el dominio del SUPA, pero goles son amores y títulos ni te cuento. A lo largo del año fue el más regular y lo felicito por el logro obtenido”. (03-11-25).