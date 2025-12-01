Reconocimiento del intendente Chalde al Grupo “A Puro Tango”

Por Gustavo Ariél Blázquez / Prensa MCD

Una nutrida delegación del grupo “A Puro Tango” fue recibida esta mañana por el intendente Juan Chalde y el director de Cultura, Cristian Demarco. El encuentro se desarrolló en el despacho del jefe comunal y se caracterizó por momentos de emoción, alegría y profundo agradecimiento mutuo.

Chalde expresó su estado de ánimo y felicitó a los bailarines por su actuación en la final Nacional del Campeonato Oficial de Danza del Mundo. Se manifestó a favor de la “formación artística, del apego a una disciplina cultural, a aprender”. Señaló que para el distrito en su conjunto resulta un hecho muy relevante que una representación de una asistencia técnica municipal obtuviera doce premios internacionales.

A su turno, la profesora Corrie Marcone, directora de la agrupación, manifestó su agradecimiento y destacó que no es común en estos días la existencia de un grupo tan numeroso y competitivo proveniente de una asistencia municipal. Subrayó que la Bandera Distrital acompañó a la delegación en todo momento y que todos los asistentes supieron que “A Puro Tango” representaba a Coronel Dorrego. Por su lado, Demarco expresó su orgullo y agradecimiento como director de Cultura por el sólido presente de la asistencia técnica de tango.

Luego, fueron mencionados los premios logrados y a los ganadores, que recibieron un sentido aplauso de los presentes. Juan Chalde reiteró su intención de “continuar el acompañamiento del desarrollo y crecimiento de las actividades culturales, que como en este caso, dejaron de manifiesto que la labor constante y la entrega permanente hacia la vocación y el trabajo en equipo son pilares basales de una cultura en desarrollo constante”.

Chalde ya había hecho pública su absoluta satisfacción ante la presentación de los artistas dorreguenses en el evento internacional. Los premios obtenidos en la final Nacional del Campeonato Oficial de Danza del Mundo All Dance en la ciudad de Buenos Aires para la Asistencia Municipal de Tango “A Puro Tango”, dirigida por Corrie Marcone, representando a Dorrego y a Argentina fueron:

1º Puesto en Tango Pista: María Ceballos y Néstor (Tito) Carrera.

1º Puesto Tango Escenario Lluvia de Estrellas: Julieta Agatiello, Ciro Ortiz, Candelaria Rimaites, Aycon Moyano.

2º Puesto Solistas Niños nivel estudiantes: Constanza Amarillo y Tomás Quintero.

2º Puesto Trío Niños Nivel Estudiantes: Catalina Amarillo, Ciro Menna y Tomás Quintero.

2º Puesto Loca – Dúo todas las Edades: Hernán Agatiello, Estefanía Bufarini, Néstor (Tito) Carrera y Julieta Agatiello. (01-12-25).