La Región

Inauguran la nueva iluminación de la rambla de Marisol

La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto

Fue inaugurado el nuevo sistema de iluminación en la rambla de Marisol.

La obra, realizada por el área de Alumbrado Público, incluyó la instalación de una nueva red eléctrica y el recambio de luminarias por modernas luces LED.

Franco Mazzarini, su director, destacó que esta obra representa un avance significativo en el embellecimiento de los espacios públicos de la villa, ya que no solo transforma la estética del lugar, sino que también otroga mayor seguridad y confort a quienes visitan la zona costera.

“Ahora, tanto vecinos como turistas pueden recorrer la playa durante las horas nocturnas y disfrutar aún más de la belleza del paisaje marino bajo una iluminación moderna y eficiente”, dijo el funcionario. (01-12-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Con más superficie en la región, el girasol busca crecer

Pronostican un verano más caluroso en la Costa Atlántica

Vacunas / “El desconocimiento y la desinformación afectan a la salud”, afirmó el director de Región Sanitaria 1

Tres Arroyos: joven sufrió la amputación de una mano tras caer de una maquinaria rural

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior