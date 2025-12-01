Inauguran la nueva iluminación de la rambla de Marisol

Fue inaugurado el nuevo sistema de iluminación en la rambla de Marisol.

La obra, realizada por el área de Alumbrado Público, incluyó la instalación de una nueva red eléctrica y el recambio de luminarias por modernas luces LED.

Franco Mazzarini, su director, destacó que esta obra representa un avance significativo en el embellecimiento de los espacios públicos de la villa, ya que no solo transforma la estética del lugar, sino que también otroga mayor seguridad y confort a quienes visitan la zona costera.

“Ahora, tanto vecinos como turistas pueden recorrer la playa durante las horas nocturnas y disfrutar aún más de la belleza del paisaje marino bajo una iluminación moderna y eficiente”, dijo el funcionario. (01-12-25).