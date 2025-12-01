La ciudad

Un hombre fue aprehendido en nuestra ciudad por amenazas, lesiones y violencia de género

Personal policial aprehendió este domingo en nuestra ciudad a Cristian Lucas Seguí, de 38 años, acusado de amenazas, lesiones leves agravadas por el vínculo y violación de la Ley 12.569 sobre violencia de género.

Según el comunicado oficial de la Comisaría dorreguense, Seguí había agredido en reiteradas oportunidades a su pareja. Tras el inicio inmediato de la investigación, la policía concretó un operativo en el domicilio del acusado, donde secuestró elementos vinculados a las amenazas.

Entre lo incautado se detalló un rollo de tejido de alambre romboidal, una escopeta calibre 16 Acier Fin yuxtapuesta de doble caño UAB, una escopeta calibre 28 Diana de un caño, sin numeración visible UAB, un aire comprimido sin marca visible calibre 4.5 mm, una culata de madera, un cuchillo y un rebenque.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía N.º 15 de Bahía Blanca. (01-12-25).

