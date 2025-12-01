El Concejo felicitó a Luis Balderrama por su libro Gigantes de pie

El Concejo Deliberante agradeció y felicitó al licenciado Luis Rafael Balderrama por su “valioso aporte a la cultura, la historia y el turismo de nuestra región, plasmado en la edición del libro Gigantes de Pie.

Además, dispuso incorporar a la biblioteca del cuerpo un ejemplar entregado por el propio autor.

Gigantes de Pie es un trabajo sobre las obras del arquitecto Salamone, construidas durante los años 30 en el Sudoeste Bonaerense.

El libro narra la historia política y económica durante el período de entreguerras.

El Concejo destacó que “el autor pone énfasis especial en los acontecimientos vividos en nuestra ciudad en el año 1937, hechos que aún hoy permanecen en la memoria colectiva y que merecen ser recordados por las generaciones futuras”.

“La crisis del 37, que culminó con la pérdida de valiosos hombres de la democracia, como Juan Bautista Maciel, constituye un capítulo fundamental de nuestra historia local. La obra busca potenciar el turismo local y regional, revalorizando nuestro patrimonio y destacando la importancia de conocer y difundir los hechos ocurridos en la historia reciente de nuestra región”, agrega el decreto.

Finalmente, el cuerpo mencionó que “valora y destaca el compromiso del licenciado Balderrama por su trabajo, investigación y compromiso que contribuyen a la historia de nuestro distrito y la región”. (01-12-25).