Detalles de la donación para la creación de una sala de oncología en el Hospital Municipal

El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que acepta la donación realizada por Grupo Americano SRL, destinada al Hospital Municipal María Eva Duarte de Perón.

El aporte incluye equipamiento para una sala de oncología y elementos para su funcionamiento.

La donación contiene dos sillones Trendel T-3 para hemodiálisis, hemoterapia, quimioterapia e inmunoterapia; dos porta suero telescópicos; dos mesas para pacientes; una mesa estructural para cabina de seguridad biológica; una cabina de seguridad biológica Clase II Tipo A2 marca Biobase; un televisor Smart de 32 pulgadas; y dos sillones de espera.

El expediente señala que la iniciativa responde a la necesidad de mejorar las condiciones de atención para pacientes que deben trasladarse a otras ciudades para tratamientos oncológicos. La ordenanza indica que el equipamiento formará parte del patrimonio municipal y quedará afectado al Hospital Municipal.

La normativa se aprobó conforme al Artículo 57° de la Ley Orgánica Municipal, que establece la competencia del Concejo Deliberante para aceptar o rechazar donaciones dirigidas al municipio.

“Los elementos donados vienen a aportar mayor comodidad, complejidad y moderniza el mobiliario de nuestro Hospital, para poder dar otro tipo de prestaciones”, destacó el Concejo.

“Este Municipio aprecia y reconoce la donación recibida, valorando el gesto del Grupo Americano SRL, que se suma al realizado por varios sectores de nuestra comunidad, con el fin de continuar equipando el nosocomio local”, agregó. (01-11-25).