Con más superficie en la región, el girasol busca crecer

La siembra de girasol transita su tramo final en la región, quedando por incorporar algunos planteos tardíos en sectores del sudeste bonaerense.

Las labores comenzaron a inicios de octubre, aunque en determinados partidos el avance fué más lento por los excesos hídricos que condicionaron el ingreso a los lotes.

Para esta campaña se estima una expansión del área del 7%, alcanzando 738.600 ha dentro del ámbito de la BCP. El ajuste responde al atractivo del precio del cultivo y a la expectativa de repetir los elevados niveles de productividad logrados en el ciclo previo.

*En la zona norte se proyecta un aumento del 1% totalizando 154.800 ha destinadas a este cultivos. Se destacan partidos del noreste como Pehuajó, C. Casares, Bolivar donde las inundaciones no permitieron concretar la intensión inicial de siembra, registrando una reducción interanual de superficie destinada.

*La zona centro incrementó el área un 9% i.a, contabilizando 508.700 ha. Al igual que en zona norte, los excesos hídricos en parte de este área retrasaron las labores de siembra.

*La zona sur replica la tendencia regional con un aumento del 8% i.a, estimándose 75.100 ha. La oleaginosa es una alternativa competitiva con buena respuesta en ambientes restrictivos, donde otros cultivos presentan menor estabilidad de rendimiento.

Maíz

Continúa la segunda etapa de la siembra del maíz correspondiente a planteos tardíos y de segunda, que comenzó en las últimas dos semanas y se extenderá hasta fines de diciembre. Mientras hay productores que concluyeron las labores, otros se encuentran demorados por la falta de piso. En algunas localidades la superficie sembrada hasta la fecha es baja, debido a que la ventana de siembra comienza los últimos días de noviembre hasta diciembre.

En cuanto a los cultivos ya implantados, los maíces tempranos se desarrollan en buenas condiciones y se encuentran en estados vegetativos más o menos avanzados (V3-V7), por lo que algunos de ellos entrarán en floración dentro de pocas semanas.

Esta campaña, la proyección de siembra indica que se destinarían 1.64 M ha al cultivo de maíz, de las cuales 698.000 has pertenecen a zona norte, 784.000 has a zona centro y 155.000 has al sur.

Soja

En zona norte el avance se siembra de soja de primera superó el 50% de la superficie destinada, a excepción de áreas con exceso de agua donde se demoraron las labores por falta de piso.

En zona centro continua la siembra de soja de primera alcanzando el 15%, al igual que en el norte con retrasos respecto al ciclo previo.

Para la actual campaña se proyecta una superficie del cultivos de 2.38 M ha, de las cuales 1.30 M ha pertenecen a la zona norte, 1.08 M ha a la zona centro y 27.000 ha a la sur. (BCP e Infosudoeste). (01-12-25).