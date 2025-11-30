Atlético Monte Hermoso se consagró bicampeón

Atlético Monte Hermoso venció 2-1 a SUPA, ganó la liguilla y se consagró campeón del Torneo Oficial de Fútbol Roberto Tato Rochat.

El portuario de Bahía se fue al descanso ganando merecidamente 1-0 con gol de Lucas Biondo.

En el complemento, a los 8 minutos, Matías Martín logró la igualdad en clara posición adelantada. Fue una acción clave en el partido, ya que a partir del grosero error del línea de ese sector, el juego se desnaturalizó, los jugadores y el cuerpo técnico de la visita se pusieron muy nerviosos, terminó con dos hombres menos y Monte estiró la ventaja por intermedio de Ramiro UIlmann.

Más allá de esa situación, Atlético Monte Hermoso fue un justo e inobjetable campeón, haciendo una segunda rueda brillante.

El albirrojo alcanzó su título número 16.

La síntesis

ATLÉTICO MONTE HERMOSO 2 : M. García; Retamozo, E, Arranz, Lencinas, Campión; Seleme, D. Fernández, Buffalini; Ullmann, Lozano y Martin. DT: G. Reyes.

SUPA 1 : D. Rodríguez; M. Yañez, Meloni, Irusta, Lloyd; Biondo, M. Fernández; Erbín, Gerbaudo, Sabanés y Cortéz. DT: Azzolini.

PT. Gol de Biondo (S), a los 36m.

ST. Goles de Martin (AMH), a los 8m, y Ullmann (AMH), a los 18m. A los 13m. fue expulsado Yañez (S). A los 21 fue expulsado Irusta (S).

Cambios. 67m. Matélica por Seleme, 73m. Rojas por Campion y Vera por Ullmann, 82m. Ortiz por Lencinas y Auday por Martin, en Atlético MH; 48m. Costa por Cortez, en SUPA.

Árbitro. D. Méndez .

Cancha. 15 de agosto (AMH).

*En sub 25, Ferroviario ganó la liguilla al derrotar 2-1 a Independiente. El aurinegro definirá el certamen frente a SUPA, vencedor de la etapa regular. (30-11-25).