Autorizan a un vecino a vender pizzas napolitanas y bebidas con un food truck

El Concejo Deliberante autorizó el uso de espacios públicos a Rodrigo Pérez Menichelli con el fin de realizar la venta de bebidas y comida de elaboración industrial a través de un food truck o carro de comidas. La solicitud original, presentada mediante una nota, detallaba la intención de comercializar pizzas napolitanas y bebidas, contando ya con un horno específico y la instalación de mobiliario pertinente para la actividad.

Entre los considerandos, se destaca que el vecino ya posee el Certificado de Habilitación correspondiente, expedido por la Dirección de Inspección y Seguridad del Municipio, con fecha 26 de noviembre de 2025, siendo este el plazo que regirá la autorización concedida para la ocupación del espacio público. La normativa especifica que el permiso se hará efectivo una vez que el autorizado cumpla con toda la reglamentación exigible a nivel nacional, provincial y municipal para el ejercicio de su actividad comercial.

La ordenanza establece que el permiso es de carácter personal, intransferible, precario y revocable, y no confiere derechos de exclusividad en el rubro, enmarcando el texto en lo dispuesto por las Ordenanzas General Impositiva y Fiscal vigentes. Además, se enfatiza la responsabilidad total del autorizado en cuanto a la higiene del lugar que ocupe, asumiendo en forma exclusiva cualquier responsabilidad por daños materiales o personales que pudieran producirse por su emprendimiento, incluyendo la seguridad, el control del comportamiento y el cuidado del medio ambiente y los sitios públicos a utilizar.

Finalmente, el cuerpo normativo establece la obligación del permisionario de abonar, en caso de corresponder, las contribuciones a la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (S.A.D.A.I.C.), y dispone que ante cualquier incumplimiento, las sanciones aplicables quedarán dentro del marco legal establecido por las Ordenanzas y normativas vigentes del distrito. (30-11-25).