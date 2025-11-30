Pronostican un verano más caluroso en la Costa Atlántica

El Servicio Meteorológico Nacional difundió su pronóstico climático trimestral para el período que abarca desde diciembre hasta finales de febrero, y las perspectivas son alentadoras para quienes planean sus vacaciones en la costa atlántica bonaerense: se espera un verano más cálido de lo habitual y con lluvias dentro de los niveles históricos.

Según el informe, hay entre un 40% y un 45% de probabilidad de que las temperaturas se ubiquen por encima de lo normal en la región costera. Esta tendencia refuerza la expectativa de días más estables, ideales para quienes buscan disfrutar del mar y las actividades al aire libre.

En relación con las lluvias, el SMN prevé una temporada con precipitaciones dentro del promedio histórico, cercano a los 100 milímetros mensuales, lo que descarta por el momento escenarios de excesos o faltantes significativos.

Con un clima que promete calor sostenido y un régimen de lluvias estable, la Costa Atlántica se perfila una vez más como uno de los destinos preferidos del verano argentino. (30-11-25).