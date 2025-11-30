Vacunas / “El desconocimiento y la desinformación afectan a la salud”, afirmó el director de Región Sanitaria 1

La caída en los porcentajes de vacunación se extiende con mayor rapidez de la que se suponía tras la pandemia por el COVID-19, que se convirtió en una bisagra para la problemática. Lo cierto es que la preocupación ya no es sólo para el día a día, sino que las consecuencias a futuro ya pueden presumirse.

El tema es saber qué se hace en el mientras tanto, al menos en el ámbito de Región Sanitaria 1, el organismo provincial con sede en la Bahía Blanca y que incluye a nuestro distrito.

“¿Las razones? Son multifactoriales: desconocimiento, desinformación, oportunidad, acceso y demás. En nuestra región los movimientos antivacunas no tienen mucho peso aún y, al ser las causas tan heterogéneas, cada localidad debe evaluar cuál es la principal y trabajar en consecuencia”, señaló a La Nueva Maximiliano Núñez Fariña, director ejecutivo de RS 1.

“A través de salud escolar, nosotros coordinamos para revisar y completar los esquemas de vacunación en las escuelas. También realizamos campañas organizadas entre los municipios y los ministerios de Educación y de Salud bonaerenses”, agregó.

Asimismo, dijo que los equipos de salud comunitaria provinciales de cada municipio hacen relevamientos y prevención en los diferentes barrios. Otra de las herramientas son los sistemas de postas de vacunación.

El porcentaje de aplicación en la zona de los 15 partidos bonaerenses que integran Región Sanitaria 1 es, a este mes de octubre, del 83 %.

“Dentro de las vacunas de los recién nacidos estamos en el orden del 59 % contra sarampión, rubeola y paperas, que es la triple viral”, sostuvo.

“Para tos convulsa llegamos al 66 % y, en refuerzos de 11 años o adultos, estamos en el orden del 10 %”, detalló el Dr. Núñez Fariña, en diálogo con La Nueva.

De acuerdo con la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), en 2024 ninguna de las vacunas alcanzó la meta programática del 95 % necesaria para asegurar la inmunidad colectiva. Más: de manera preocupante, varias dosis estratégicas se encuentran por debajo del 50 %.

Entre los casos más preocupantes se encuentra la vacuna triple viral (sarampión, rubeola y paperas) aplicada a los 5 años, cuya cobertura cayó a apenas el 46 % para el año pasado, en contraste con el 90 % registrado entre 2015 y 2019.

—¿De qué manera puede surgir un cambio de actitud?

—La educación para la salud es fundamental. En las redes sociales se observa un grado de desinformación en donde cualquiera, sin capacitación previa, dice cosas que son falsas o no son correctas. Está claro de que se trata de falta de conocimiento y de empatía respecto del tema.

“Existe una unión entre desconocimiento y desinformación que está afectando a la salud en todos los sentidos. Lo recomendable es que, cuando existan dudas, acudamos a las páginas webs oficiales, como las del ministerio de Salud; de la Organización Mundial de la Salud (OMS) o de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)”.

—¿Es un fenómeno que sucede a nivel global?

—Sí, se está dando en todos los niveles. En otras partes del mundo, como en Europa por ejemplo, se observan movimientos antivacunas muy fuertes. Y, al estar todo tan globalizado, la migración turística genera varias complicaciones en los distintos continentes.

—¿Las dudas sobre eventuales efectos nocivos de las vacunas están fundamentadas?

—Absolutamente no.

—¿Cuáles son las enfermedades más expuestas?

—Todas estaban controladas y no erradicadas, y ahora tenemos casos de sarampión y tos convulsa, por caso. Pero hay otras que todavía no llegaron y han hecho estragos, como poliomilitis.

—¿Cuáles son las consecuencias a futuro?

—Aumento de estas enfermedades, internación, secuelas y, finalmente, la muerte. Por eso lo ideal es mantener un nivel de inmunización alta en general para evitar la circulación en los distintos ámbitos. (La Nueva.). (30-11-25).