Deportes

Abrieron las inscripciones para Marisol Corre

La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto

El próximo 31 de enero, a las 18, el balneario Marisol será nuevamente escenario de una de las propuestas deportivas más esperadas del verano: “Marisol Corre”. Será la edición número 18, organizada por la Dirección de Deportes municipal.

La jornada contará con tres modalidades: 8K y 4K competitiva, con inscripción previa, y 4K recreativa, libre y gratuita, sin necesidad de inscribirse.

Las inscripciones para las categorías competitivas ya están abiertas en bahíacorre.com.ar, con un valor de $35.000. Los primeros 80 inscriptos pagos recibirán remera oficial.

Todos los participantes disfrutarán de hidratación, fruta y medallas al finalizar. (28-11-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

La fe de un referente de SUPA: “La revancha será durísima, pero vamos a ganar en Monte y nos quedaremos con la final”

Nicolás Lozano, delantero de Monte: “Lo definimos en nuestra casa, donde podremos hacer valer nuestro juego”

La AFA, los caprichos y una mano a los amigos

La Escuela Municipal de Boxeo participó de una jornada de exhibiciones en Bahía Blanca

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior