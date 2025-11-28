Abrieron las inscripciones para Marisol Corre

El próximo 31 de enero, a las 18, el balneario Marisol será nuevamente escenario de una de las propuestas deportivas más esperadas del verano: “Marisol Corre”. Será la edición número 18, organizada por la Dirección de Deportes municipal.

La jornada contará con tres modalidades: 8K y 4K competitiva, con inscripción previa, y 4K recreativa, libre y gratuita, sin necesidad de inscribirse.

Las inscripciones para las categorías competitivas ya están abiertas en bahíacorre.com.ar, con un valor de $35.000. Los primeros 80 inscriptos pagos recibirán remera oficial.

Todos los participantes disfrutarán de hidratación, fruta y medallas al finalizar. (28-11-25).