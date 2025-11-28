Fue entregada la primera vivienda del Plan Municipal en terreno propio

El intendente Juan Chalde presidió en la tarde de este jueves la entrega de la primera casa que se construyó por el Plan Municipal de Viviendas en la modalidad terreno propio.

La casa está ubicada en Sarmiento, entre 25 de Mayo y Luis Acosta García, y es propiedad de la vecina Verónica Tejada.

Chalde entregó la llave de la casa a la propietaria y subrayó la relevancia de cumplir los sueños de construir casas.

También explicó que en su oportunidad se convino con los interesados de construir más casas de las previstas en principio, aunque con menos metros cubiertos.

Al dirigirse a Verónica Tejada, el intendente manifestó que fue la primera sorteada.

Por su parte, la vecina, visiblemente emocionada, dijo: “Dios me manda gente y me pasan cosas para que mis proyectos se cumplan”. (28-11-25).