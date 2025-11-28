La ciudad

Fue entregada la primera vivienda del Plan Municipal en terreno propio

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

El intendente Juan Chalde presidió en la tarde de este jueves la entrega de la primera casa que se construyó por el Plan Municipal de Viviendas en la modalidad terreno propio.

La casa está ubicada en Sarmiento, entre 25 de Mayo y Luis Acosta García, y es propiedad de la vecina Verónica Tejada.

Chalde entregó la llave de la casa a la propietaria y subrayó la relevancia de cumplir los sueños de construir casas.

También explicó que en su oportunidad se convino con los interesados de construir más casas de las previstas en principio, aunque con menos metros cubiertos.

Al dirigirse a Verónica Tejada, el intendente manifestó que fue la primera sorteada.

Por su parte, la vecina, visiblemente emocionada, dijo: “Dios me manda gente y me pasan cosas para que mis proyectos se cumplan”. (28-11-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Nueva capacitación del personal municipal sobre la Ley Micaela

Convocatoria para el patio gastronómico y el paseo de artesanos del “Dorrego Festeja”: este viernes 28 vence el plazo para inscribirse

(Entrevista en LA DORREGO) Del 3 al 6 de diciembre se realizará un encuentro evangélico

Alerta amarilla por tormentas para esta noche y parte del jueves en la zona

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior