(Entrevista en LA DORREGO) Del 3 al 6 de diciembre se realizará un encuentro evangélico

El Concejo Deliberante autorizó a los pastores evangélicos Luis Vaulet y Francisco Ibarra a utilizar el espacio público ubicado junto a la estación de ferrocarril para realizar una actividad. La misma se llevará a cabo entre el 3 y el 6 de diciembre de este año, en un horario comprendido entre las 20 y las 22 horas.

El pedido fue presentado por los pastores con el fin de llevar a cabo una serie de encuentros religiosos, que formarán parte de su misión evangelizadora en la comunidad. La solicitud fue debatida en el marco de las facultades que tiene el Concejo Deliberante para regular el uso de espacios públicos. Tras su análisis, se resolvió autorizar el uso de dicho predio, considerando que se enmarca dentro de las actividades de bien común promovidas por la comunidad religiosa.

Sin embargo, la ordenanza incluye una serie de condiciones y responsabilidades a cargo de los organizadores. En primer lugar, el permiso otorgado es de carácter precario y no otorga derechos de exclusividad, por lo que puede ser revocado si se altera el orden público o si no se cumplen con las normativas establecidas. De igual forma, los pastores serán responsables absolutos de la higiene y el orden en el lugar, y deberán encargarse de la seguridad de los asistentes, así como de cualquier daño material o personal que pudieran ocasionar durante el evento.

Además, la ordenanza establece que los organizadores deberán asumir el pago de cualquier contribución o derechos de autor correspondientes, en caso de que se utilicen obras musicales que requieran el pago de regalías, como es el caso de la Sociedad Argentina de Autores y Compositores (S.A.D.A.I.C.).

Por otro lado, el Departamento Ejecutivo local queda facultado para resolver cualquier inconveniente o cuestión relacionada con la organización de la actividad, en caso de que surjan imprevistos durante la realización del evento.

Los pastores visitaron los estudios de LA DORREGO. Escuchá la nota:

27-11-25