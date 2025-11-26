La ciudad

Alerta amarilla por tormentas para esta noche y parte del jueves en la zona

La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para lo que queda del miércoles y la madrugada del jueves en casi todo el Sudoeste Bonaerense.

El ente indicó que el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

“Las mismas podrían provocar chaparrones intensos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual”, se explicó.

El área afectada comprende los distritos de Villarino, Patagones, Puan, Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Coronel Pringles, Tornquist, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Monte Hermoso y el sur de Coronel Dorrego. También incluye gran parte de la provincia de La Pampa y el noreste de Río Negro. (26-11-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Lectura de 1 minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

El personal de salud de Marisol se capacitó en Historia Clínica Digital

Chalde recibió a Federico Montero

Aprueban la creación del “Parque Estación”, un nuevo espacio verde para la ciudad

El Hospital Municipal sumó la especialidad de nefrología

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior