Alerta amarilla por tormentas para esta noche y parte del jueves en la zona

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para lo que queda del miércoles y la madrugada del jueves en casi todo el Sudoeste Bonaerense.

El ente indicó que el área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

“Las mismas podrían provocar chaparrones intensos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas que pueden superar los 75 kilómetros por hora y ocasional caída de granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 60 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual”, se explicó.

El área afectada comprende los distritos de Villarino, Patagones, Puan, Adolfo Alsina, Guaminí, Coronel Suárez, Saavedra, Coronel Pringles, Tornquist, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Monte Hermoso y el sur de Coronel Dorrego. También incluye gran parte de la provincia de La Pampa y el noreste de Río Negro. (26-11-25).