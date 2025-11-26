Chalde recibió a Federico Montero

En la mañana de este miércoles el intendente Juan Chalde recibió en su despacho acompañado del secretario de Ambiente Obras y Servicios Públicos Ramiro Zarzoso y del director de Inspección y Seguridad, Andrés Chana al dorreguense Federico Montero, Coordinador de Seguridad en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires quien concurrió junto al comisario Gonzalo Bezos superintendente de la Región Sur de la Policía de la Provincia.

En el marco del encuentro se habló del estado de la seguridad tanto en la ciudad cabecera como en las localidades del distrito, manifestando el jefe comunal la intención de continuar trabajando mancomunadamente para mejorar en todo cuanto sea posible ese aspecto fundamental de la vida en comunidad en el territorio de nuestro Partido.

Por su parte, tanto Federico Montero como Gonzalo Bezos, manifestaron, de igual forma, continuar trabajando en forma mancomunada para seguir llevando a cabo diferentes acciones que contribuyan a la seguridad de los habitantes. (26-11-25).