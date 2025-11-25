El intendente Juan Chalde felicitó al grupo “A puro Tango” por sus logros en una final nacional

Este fin de semana compitió en la final nacional del Campeonato Oficial de Danza del Mundo All Dance en la ciudad de Buenos Aires nuestra Asistencia Municipal de Tango “A Puro Tango”, dirigida por Corrie Marcone, representando a Dorrego y a Argentina.

Obtuvieron los siguientes galardones: 1º puesto en Tango Pista Maria Ceballes Nestor (Tito) Carrera; 1º puesto Tango Escenario Lluvia de Estrellas: Julieta Agatiello, Ciro Ortiz, Candelaria Rimaites, Aycon Moyano; 2do Puesto Solistas Niños nivel estudiantes: Constanza Amarillo, Tomas Quintero; 2do puesto Trío Niños Nivel Estudiantes: Catalina Amarillo, Ciro Menna, Tomas Quintero. 2do puesto: Loca- Duo todas las Edades: Hernan Agatiello, Stefania Bufarini, Néstor (Tito) Carrera, Julieta Agatiello

El intendente Juan Chalde expresó su satisfacción ante esta excelente presentación de artistas dorreguenses en tan importante evento internacional que “han dejado de manifiesto que la labor constante y la entrega permanente hacia la vocación y el trabajo en equipo son pilares basales de una cultura en desarrollo constante”.

“Desde hace años, la profesora Corrie Marcone deja demostrado junto a sus dirigidos la calidad interpretativa de la danza tango en todos los escenario donde se presenta”, destacó Chalde. (25-11-25).