La Escuela Municipal de Boxeo participó de una jornada de exhibiciones en Bahía Blanca

La Escuela Municipal de Boxeo de Coronel Dorrego participó este sábado de una jornada de exhibiciones que se desarrolló en Bahía Blanca. La actividad, acompañada desde la Dirección de Deportes municipal, reunió a gimnasios de toda la región sur bonaerense.

Cinco boxeadores locales representaron a Coronel Dorrego en esta jornada: Dylan Ledesma, Nazareno Vanegas, Ezequiel Pianciola, José Ledesma y Braian Pavón, que estuvieron junto l profesor Jorge Espinoza, responsable de la disciplina en el municipio.

Además de nuestra ciudad, el encuentro contó con la participación de gimnasios de Patagones, Ascasubi, Médanos, General Cerri, Bahía Blanca, Monte Hermoso y Pedro Luro, (25-11-25).

