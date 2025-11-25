El Hospital Municipal sumó la especialidad de nefrología

La ciudad

El Hospital Municipal María Eva Duarte de Perón incorporó la especialidad de nefrología.

Esto fue posible gracias a la incorporación de la médica Paula Zorzano, profesional oriunda de nuestra ciudad que decidió volver para aportar su experiencia.

El Ejecutivo agregó que, junto a ella, se suma el médico Pérez.

“Desde el Municipio estamos convencidos de que brindar oportunidades a nuestros profesionales para ejercer en su ciudad es fundamental para el crecimiento colectivo. Al mismo tiempo, esto nos permite ofrecer a nuestros vecinos servicios de salud más completos y cercanos, sin necesidad de trasladarse a otras localidades para recibir atención especializada”, subrayó.

Los turnos para consultas de nefrología ya se encuentran disponibles y pueden solicitarse en el Hospital Municipal. (25-11-25).

