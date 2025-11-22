La ciudad

Emitieron alerta amarillo por vientos para la región

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por vientos para Bahía Blanca y la región. Está previsto el incremento de las ráfagas durante la madrugada y mañana de este domingo, así como en la madrugada del lunes.

Según el ente, el área será afectada por vientos del sector norte con velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 75 km/h.

El aviso contempla a los partidos de Coronel Dorrego, Bahía Blanca Monte Hermoso, Coronel Rosales, Villarino y gran parte de la región.

“En términos generales, en eventos similares con estas intensidades de viento no se han registrado impactos significativos, aunque se recomienda mantenerse informado ante posibles actualizaciones”, indicaron -por su parte- desde el Municipio. (22-11-25).

