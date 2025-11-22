Estafas con alquileres en Monte Hermoso, Pehuen Co y Sierra de la Ventana

Luego de recibirse varias denuncias por estafas con el alquiler de propiedades en localidades como Pehuen-Co, Monte Hermoso y Sierra de la Ventana, la Justicia bahiense recomendó tomar recaudos para evitar caer en trampas durante la temporada de verano.

Se han detectado avisos engañosos en redes sociales con perfiles falsos que ofrecen propiedades inexistentes o que existen, son fotografiadas y los propietarios no las han puesto en alquiler, situación que se devela al momento de la ocupación.

La mayoría de los casos sucedieron a través de avisos en sitios como por ejemplo Instagram o Marketplace, los que resultan inseguros en general para ese tipo de transacciones.

Por otra parte, es importante buscar el sitio o web oficial del alojamiento para realizar consultas por correo o, dentro de lo posible, de manera telefónica.

Se recomienda buscar alojamientos en páginas destinadas de manera exclusiva a ello, las que son reconocidas por su confiabilidad, puntuación y comentarios de los pasajeros.

Algunas de las estafas suelen ocurrir a través de Whatsapp con números que se bloquean o se dan de baja con facilidad, de ser posible debe utilizarse un teléfono fijo el cual está asociado a un domicilio particular que se puede localizar de manera física.

Buscar en google los perfiles de las personas que ofrecen la propiedad es importante para descartar que estén involucrados con estafas similares o hayan sido denunciados por utilizar esa modalidad.

Herramientas como Google Maps o Street View pueden ser de mucha ayuda para determinar si la vivienda existe y se condice con las fotografías ofrecidas o publicadas.

Es importante desconfiar de los precios visiblemente inferiores a los del mercado, ya que ese ardid es utilizado para captar la atención y el contacto de las posibles víctimas.

Denuncias

Las denuncias se pueden realizar en la comisaría más cercana a su domicilio, en las Ayudantías Fiscales, por correo electrónico a denunciasbahiablanca@mpba.gov.ar o personalmente en Moreno 25 de Bahía Blanca, de lunes a viernes de 8 a 14. (22-11-25).