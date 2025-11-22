SUPA y Monte jugarán este domingo la primera final de la liguilla en El Perdido

Se jugará mañana domingo, desde las 16, en cancha de Progreso de El Perdido, la primera final de la liguilla del Torneo Oficial de Fútbol Roberto Tato Rochat. Se enfrentarán SUPA y Atlético Monte Hermoso.

El equipo bahiense disputará la primera final de su historia en su segunda participación en la Liga de Dorrego.

Por su parte, para Monte será su final número 22 e irá en busca de la estrella número 16.

La revancha se jugará una semana después en Monte Hermoso. Si al cabo del ida y vuelta terminan igualados en puntos y diferencia de goles, la liguilla se definirá por penales. Si sale victorioso Monte, será el campeón de la temporada. Si vence el portuario se disputarán dos finales más.

A las 14, también en cancha de Progreso, Independiente y Ferroviario jugarán la primera final de la liguilla en reserva. (22-11-25).