Se realiza este fin de semana Monte Cannabis Salud
El municipio de Monte Hermoso se prepara para recibir este fin de semana largo una nueva edición de Monte Cannabis Salud, el encuentro que busca acercar información clara y científica sobre el uso y cultivo del cannabis con fines medicinales.
Será este sábado 22 y domingo 23 de noviembre, de 11 a 20, en el Polideportivo Municipal, en donde habrá charlas, stands, exposiciones y productos para el cultivo medicinal.
“Tendremos protagonistas del mundo del cannabis medicinal; se hablará de cuestiones diversas, como la parte legal o el uso de animales de compañía. También habrá una feria con la participación de empresas relacionadas al sector”, señalaron desde la Municipalidad de Monte Hermoso.
En efecto, quienes se acerquen a la nueva edición de Monte Cannabis Salud encontrarán puestos institucionales de universidades y entidades científicas como el CONICET y el INTI, así como consultorios legales y veterinarios.
Entre los disertantes se encuentran Marcelo Morante, de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), que trabaja en el Programa de Cannabis (Procanna); Silvia Kochen, de Conicet; Guillermo Moreno, impulsor de la Ley 27.669 de Cannabis Medicinal y Cáñamo Industrial, y Ana María García Nicora, fundadora de Cannabis Medicinal Argentina.
También estarán presentes Diego Sarasola, de Universidad Favaloro y Fundación Foro; Valeria Salech, presidenta y cofundadora de Mamá Cultiva Argentina; Roberto Fernández, de INTA; Pablo Fazio, de Fundación Daya y la ONG Ciencia Sativa, y Federico Pavlovsky, del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica.
Con respecto a esta nueva edición de Monte Cannabis Salud, el titular del área de Turismo local, Franco Gentili, indicó que “la idea es que venga gente y que el evento se posicione”.
“Va a haber una importante oferta gastronómica y de esparcimiento, más direccionadas a lo turístico y con la idea de atraer público, con food trucks y música”, agregó el funcionario del balneario.
Cabe destacar que, las jornadas debieron ser suspendidas en marzo de este año, debido a la trágica inundación que azotó Bahía Blanca, el pasado 7 de marzo. En aquella oportunidad, desde el Municipio comprendieron que no era el mejor momento para llevarlo a cabo, por lo que se decidió posponerlo para noviembre de este año. (Canal 7 de Bahía Blanca). (22-11-25).