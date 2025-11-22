Concluye este sábado la Fiesta de la Cerveza Artesanal

Este viernes por la noche se realizó la apertura de su segunda Fiesta de la Cerveza Artesanal, un encuentro que combina producción local, gastronomía y propuestas artísticas.

Todas las actividades se desarrollan en el vivero parque municipal.

El intendente Juan Carlos Chalde encabezó la inauguración oficial, dando la bienvenida a expositores, artistas y visitantes.

En su mensaje, invitó a disfrutar no solo de la fiesta, sino también de la identidad dorreguense, su capacidad productiva y la calidez de su comunidad.

Tras el acto, quedó habilitado el paseo gastronómico, donde los turistas y vecinos pudieron degustar platos regionales y cervezas elaboradas en el distrito.

La primera noche contó con un importante acompañamiento de público, que disfrutó de un ambiente familiar a pesar de la frescura del clima.

En el escenario principal se presentaron La Coneja Negra, Buenavibra y DJ Leo Roth.

El lema de la celebración , “La fiesta está acá”, resume la intención de poner en valor la producción local y fortalecer el sentido de pertenencia comunitaria.

Programación para el sábado:

La actividad continuará este sábado con una variada agenda artística y experiencias vinculadas a la elaboración cervecera.

Escenario principal

20:00 – Leo Abdala

21:00 – RetroTrío

22:30 – Tokdiscos

23:30 – DJ Bebu

Actividades cerveceras

16:30 – Visita guiada y degustación en Maltería MCD, con acompañamiento de ahumados.

Recorrido por Cervecería Continental para conocer el proceso de elaboración. (22-11-25).